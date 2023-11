Lady Agatha – L’Incroyable vie d’Agatha Christie Le Pin Galant, 2 avril 2024, MÉRIGNAC.

Lady Agatha – L’Incroyable vie d’Agatha Christie Le Pin Galant. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Lady Agatha Dimanche 10 mars – 16h Théâtre contemporain Mais qui est donc Agatha Christie ? Malgré ses deux milliards de livres vendus, personne ne connait réellement la célèbre romancière. Alors plongez avec nous dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partez à la découverte de la folle aventure que fût la vie de la reine du crime ! De Cristos Mitropoulos et Ali BougherabaMise en scène : Cristos MitropoulosAvec Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, Marie-Aline Thomassin, Matthieu Brugot, Erwan Creignou et Léo GuillaumeInformations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Ali Bougheraba, Cristos Mitropoulos, Lady Agatha L’incroyable Vie d’Agatha Christie Ali Bougheraba, Cristos Mitropoulos

Votre billet est ici

Le Pin Galant MÉRIGNAC 34,av. de Lattre de Tassigny Gironde

40.0

EUR40.0.

Votre billet est ici