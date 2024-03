Mères Alors ! Espace Palante Hillion, samedi 9 mars 2024.

Mères Alors ! Espace Palante Hillion Côtes-d’Armor

Evènement sur les discriminations faites aux femmes à partir du choix ou non d’être mères.

Voici les 3 piliers qui le compose

– Le Cri des Mères dans le sens expression des femmes, rassemblement de mères, de femmes pour un cri commun, moyen d’expression et d’interpellation puissant rendant audibles les difficultés et les inégalités que subissent les mères ou les femmes qui pourrait l’être un jour.

– La gastronomie au service des femmes, l’alimentation des femmes dans le Mois d’Or ou le 10éme mois, dans une approche multiculturelle avec l’engagement des cheffes et chefs de la gastronomie et d’associations de femmes (cuisine du monde) des Côtes d’Armor.

– Une pièce de théâtre » Mauvaises Mères » de la troupe de théâtre « Lovely Compagnie », spectacle mettant en scène des histoires fictives et réelles qui explorent les différentes facettes de la maternité et de la décision de ne pas être mère. Ce spectacle mettra en lumière les obstacles, la pression sociale et les préjugés auxquels les femmes peuvent être confrontées, tout en encourageant l’empathie et la compréhension. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Espace Palante 2 Rue Olivier Provost

Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Mères Alors ! Hillion a été mis à jour le 2024-02-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme