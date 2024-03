Mercredi queer #5 : Dorothy Allison, « Les femmes qui me détestent » Café librairie Michèle Firk Montreuil, jeudi 4 avril 2024.

Mercredi queer #5 : Dorothy Allison, « Les femmes qui me détestent » Cinquième séance des moments de lecture en mixité TPBGI de la librairie où l'on se retrouvera pour une lecture collective de « Les femmes qui me détestent ». Jeudi 4 avril, 19h00 Café librairie Michèle Firk

Un mercredi chaque mois, Michèle Firk organise une rencontre en mixité queer pour passer du temps ensemble autour d’œuvres queer, et de pouvoir échanger sur ce qui nous plaît, nous émeut et nous questionne dans les écrits ou les théories.

À l’occasion de ce 5ème rendez-vous, nous lirons collectivement « Les femmes qui me détestent » de Dorothy Allison qui vient de sortir aux éditions Hystériques & AssociéEs traduit par Noémie Grunenwald.

