Menu de Fête au Bac le 1 Avril 2024 Charly-sur-Marne, lundi 1 avril 2024.

À l’occasion de la fête du chocolat, le restaurant le Bac de Charly-sur-Marne vous propose son menu à 35€.

Entre canapés et volaille et sa farandole de gourmandises, ce menu paraît des plus savoureux !!

Le premier avril 2024 au restaurant le Bac.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le restaurant au 07 65 26 70 11. 3535 35 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Chemin de Halage

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France

