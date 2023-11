Daniel Rabier Au Dessous De La Ceinture CASINO BARRIERE Catégories d’Évènement: 6500

Daniel Rabier Au Dessous De La Ceinture

CASINO BARRIERE, 8 juin 2024, MENTON.

Tarif : 22.0 à 27.5 euros.

ASECA présente ce spectacle

Daniel Rabier est avant tout un « amuseur » mais il est aussi auteur, compositeur, guitariste et chanteur. Gaulois à l'humour décapant, blagueur impénitent, provocateur au grand cœur. C'est l'histoire d'un mec d'aujourd'hui, pas né d'hier, qui trace sa route sur les scènes des cabarets Parisiens (notamment « chez ma cousine », au « don Camilo », au « César Palace », à « La Nouvelle Eve »…) mais aussi sur les scènes de théâtres partout en France. Daniel Rabier, c'est un pur produit bio, authentique et généreux, véritable ovni de l'humour « Au dessous de la ceinture ». Il vous projette dans son univers poetico-pipicacatèsque pour un moment convivial sans prise de tête.

N° de téléphone accès PMR : 04 92 10 16 16

