En couple CASINO BARRIERE, 18 mai 2024, MENTON.

En couple CASINO BARRIERE. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 20:00 (2024-05-18 au ). Tarif : 22.0 à 27.5 euros.

ASECA présente ce spectacle « Nous sommes un couple parfait ! Enfin, sur les réseaux sociaux… » Avez-vous déjà croisé le couple parfait ? Ces deux âmes soeurs qui s’accordent une confiance totale, les connaissez-vous ? Les avez-vous déjà rencontrés ? Ben… Eux non plus ! Après avoir été sélectionné à l’émission « Mariés au premier regard », Caroline et Valentin sont en couple et pour eux c’est un véritable carnage ! Une multitude de sketches sur un couple comme les autres… Ou pas.N° de téléphone accès PMR : 04 92 10 16 16 En couple

Votre billet est ici

CASINO BARRIERE MENTON 2 ave Félix Faure 6500

22.0

EUR22.0.

