Avant-première : « Homosexuels et lesbiennes face au nazisme » de Michel Viotte Découvrez en avant-première « Homosexuels et lesbiennes face au nazisme » de Michel Viotte Jeudi 28 mars, 19h00 Mémorial de la Shoah

Début : 2024-03-28T19:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:30:00+01:00

France, documentaire, 54 min, Ladybirds Films, 2024.

Débutant dans le contexte social et politique des années 1920, alors que la société européenne « tolérait » encore l’homosexualité, ce documentaire détaille les mécanismes de la répression nazie et fait revivre l’enfer vécu dans les camps de concentration par ces victimes. Il rappelle aussi le long chemin parcouru par celles-ci pour obtenir la dépénalisation de l’homosexualité et la reconnaissance des préjudices subis durant cette période sombre de l’histoire.

En présence du réalisateur et de Florence Tamagne, historienne, maîtresse de conférences à l’université de Lille, commissaire scientifique de l’exposition Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie au Mémorial de la Shoah en 2021.

Animée par Suzanne Robichon, essayiste et militante, conseillère scientifique du cycle de rencontres autour de l’exposition Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.memorialdelashoah.org/

© NARA – National Archives and Records Administration