Le site Hillman avec les Amis du Suffolk Régiment | RDV Découverte Mémorial Colleville-Montgomery, 4 avril 2024, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 14:00:00

fin : 2024-04-04 16:00:00

À partir de 1942, au sud de la commune de Coleville-Montgomerry (à l’époque Colleville-sur-Orne) les allemands ont construit un site fortifié de 18 emplacements bétonnés souterrains dénomé « Hillman », nom de code donné par les Anglais pour le débarquement. Le 6 juin 1944 c’est le 1er bataillon du Suffolk Regiment qui s’attaque au site, il ne le prendra que le lendemain. L’histoire du site vous sera exposée par l’association des amis du Suffolk Regiment qui oeuvre à péreniser le site et la mémoire.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Mémorial Rue du Suffolk Regiment

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21