Mémoires de Guerre Ungersheim, samedi 28 septembre 2024.

Mémoires de Guerre Ungersheim Haut-Rhin

Reconstitution de la bataille de Jebsheim

En partenariat avec les associations Soldats d’hier et Alsacemilitaria, l’Écomusée d’Alsace vous plonge dans l’un des événements marquants de la guerre 39-45 en Alsace les combats sur le Rhin. À travers cette reconstitution historique, rencontrez les soldats Alliés, ceux des troupes de montagnes allemandes et découvrez leurs conditions de vie dans les campements ! De nombreux objets d’époque seront également exposés, équipement militaire, véhicules, objets du quotidiens, documents et uniformes. Un moment d’histoire et de mémoire à vivre et à partager entre les générations et les nationalités.

Certaines scènes ou images de reconstitution peuvent heurter la sensibilité des visiteurs. Afin de garantir l’authenticité de la reconstitution, seuls les figurants sont autorisés à porter un costume militaire. Le musée se réserve le droit de refuser toute personne en tenue inappropriée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 10:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

Chemin du Grosswald

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est info@ecomusee.alsace

L’événement Mémoires de Guerre Ungersheim a été mis à jour le 2024-02-06 par Ecomusee alsace