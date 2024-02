Memm au mauvais endroit au mauvais moment Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Memm au mauvais endroit au mauvais moment Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dès 10 ans



» Ce que je me disais c’est que le jour où j’arriverais à en faire un spectacle, j’aurais gagné. » Alice Barraud





UN SPECTACLE DE CIRQUE D’ALICE BARRAUD ET RAPHAËL DE PRESSIGNY



Au mauvais endroit au mauvais moment est le récit de la reconstruction d’Alice Barraud, acrobate-voltigeuse blessée au bras lors des attentats du 13 novembre 2015. Durant les années d’hôpital et de rééducation qui ont suivi, elle n’a cessé d’écrire dans des carnets devenus le défouloir de ce qu’elle ne pouvait alors dire tout haut, pour peut-être un jour en faire un spectacle. Accompagnée par le musicien Raphaël de Pressigny, elle nous livre aujourd’hui en corps, en mots et en musique ces années de combat, habitées par le rêve de reprendre son envol, de retrouver la justesse de quand tout se passe bien .



De et avec Alice Barraud et Raphaël de Pressigny · Écriture et mise en scène Sky de Sela, Alice Barraud et Raphaël de Pressigny · Textes et poèmes Alice Barraud · Composition musicale Raphaël de Pressigny · Création lumière Jérémie Cusenier · Régie lumière Jérémie Cusenier, Thomas Kirkyacharian · Création son Wilfried Siméan, Hugo Barré · Régie son Hugo Barré · Régie accroches Fred Sintomer · Costumes Anouk Cazin · Constructeur ingénieur Robert Kieffer · Graphisme Sandra Dubosq · Production Agathe Fontaine · Photo © Fabien Debrabandere EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

