MELODIES, RYTHMES, VOCALITES DU MONDE MANDUINGUE : INITIATION AUX MUSIQUES DES GRIOTS Mains d’Œuvres Saint-Ouen, mardi 14 mai 2024.

MELODIES, RYTHMES, VOCALITES DU MONDE MANDUINGUE : INITIATION AUX MUSIQUES DES GRIOTS Dans cette maad’terclass, nous vous invitons à pénétrer l’univers des musiques mandingues, plus particulièrement autour de la kora et des musiques des griots au Mali. 14 – 24 mai Mains d’Œuvres Gratuit sur inscription : contact@maad93.com

avec Baben Sissoko et Naouel Sissoko à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen

Dans cette maad’terclass, nous vous invitons à pénétrer l’univers des musiques mandingues, plus particulièrement autour de la kora et des musiques des griots au Mali.

Nous utiliserons la transmission orale pour jouer avec le rythme. Avec des percussions, avec la voix, avec le corps, nous nous inspirerons des polyphonies des percussions mandingues. Nous vous proposerons d’apprendre des chants du répertoire traditionnel, que nous pourrons revisiter musicalement avec des jeux sur la voix.

Nous explorerons aussi la pratique du chant des jeli (griots) lors des cérémonies (sumu). Nous vous inviterons à écouter, découvrir les sonorités de la kora, cet instrument de 21 cordes, emblématique des musiques de l’aire mandingue.

Et comme cette musique voyage, est résolument ouverte et se compose et se métisse au fil des rencontres, nous vous proposerons de créer, avec vos instruments et votre culture musicale, des versions originales de certains répertoires, pour vous les approprier.

→ Dates et horaires :

Séance 1 : mardi 14 mai 2024 (18h30-21h)

Séance 2 : mardi 21 mai 2024 (18h30-21h)

Restitution : vendredi 24 mai

→ Public : Adultes, amateurs, chanteurs, percussionnistes et/ou instrumentistes aimant chanter

→ Lieu : Mains d’Œuvres, 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen.

→ Inscriptions : gratuit sur inscription à l’adresse contact@maad93.com

Mains d'Œuvres 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France