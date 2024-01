10e édition de la Biennale Internationnale d’Art Comtemporain Melle, samedi 29 juin 2024.

10e édition de la Biennale Internationnale d'Art Comtemporain Melle

Début : 2024-06-29

fin : 2024-09-29

10ᵉ édition DE LA BIENNALE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN

Elle aura lieu du 29 juin au 29 septembre 2024 et offrira une « carte blanche » à l’artiste Evariste Richer.

Le proverbe mexicain Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines donne le là de cette 10ᵉ biennale Melloise. En résonance à cet adage, proposé par la direction culturelle de la ville de Melle, Evariste Richer souhaite créer un cheminement fertile pour les esprits.

Avec l’intitulé Nous Merveillons , la biennale à venir souhaite convoquer, dans l’idée du partage, les notions de veille, de merveille et d’éveil… Un titre graine pour faire éclore les consciences

centre ville

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



