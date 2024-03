Méli-mélo musical à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou, mercredi 17 avril 2024.

Méli-mélo musical à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

L’École Municipale de Musique Lucien-Blin investit les lieux et les jeunes musiciens et musiciennes viendront jouer quelques morceaux au milieu des livres de la bibliothèque pour un méli-mélo musical printanier !

Ouvert à tous et à toutes I Gratuit

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

L’événement Méli-mélo musical à la bibliothèque Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU PERCHE