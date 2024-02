MELANDO LES 14ÈMES RENCONTRES DES CULTURES EN PIC SAINT-LOUP SPECTACLE # GÉNÉRATIONS Saint-Gély-du-Fesc, mardi 2 avril 2024.

Après avoir collecté les paroles de jeunes rencontré·e·s à travers l’Europe, la compagnie Le Cri Dévot propose une percée sensible dans le labyrinthe des pensées adolescentes. Quels sont les rêves, les fantasmes, les grondements de ces êtres insaisissables ?

Propulsé dans un voyage spatio-temporel, un mystérieux explorateur parcourt les mondes intérieurs de toute une génération portée par un univers sonore et visuel fantasmagorique.

”Un tableau polymorphe de l’adolescence dans sa complexité, son actualité, ce qui en fait ses difficultés et ses trésors.”

Compagnie Le Cri Dévot

Genre Portrait express & voyage spatio-temporel

Durée 1h15

Public Tout public à partir de 12 ans 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

