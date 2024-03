“Mégothon”, Journée nationale du ramassage des mégots La Ferté-Bernard, samedi 1 juin 2024.

“Mégothon”, Journée nationale du ramassage des mégots La Ferté-Bernard Sarthe

Le vendredi 31 mai, les écoles et entreprises sont invitées à organiser des ramassage de mégots pour en collecter le plus possible et les répertorier sur l’application Trash Spotter.

Le samedi 1er juin, tout à chacun est invité à se présenter devant la mairie de La Ferté-Bernard pour participer à un ramassage de mégots en équipes. Nous proposerons également aux participants d’aller discuter avec les passants pour leur expliquer la nocivité des mégots pour l’environnement, et offrir des cendriers de poche aux fumeurs. Organisé par Wings Of The Ocean (anciennement Qui nettoie si ce n’est toi ?) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-01

Devant la mairie de La Ferté-Bernard

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

L’événement “Mégothon”, Journée nationale du ramassage des mégots La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire