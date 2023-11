Ciné-dimanche Kids : Le chant de la mer MEG Genève, 28 avril 2024, Genève.

Les ciné-dimanches Kids du MEG continuent pour une saison autour de trois notions essentielles et actuelles: la décolonisation, le genre et la durabilité expliquées aux enfants.

Des films d’animation abordant ces thématiques seront projetés gratuitement dans l’Auditorium du Musée plusieurs dimanches par mois.

Film projeté : Le chant de la Mer

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Bande-annonce

Films projeté en français.

Suite à la séance, le Café du MEG vous accueille chaleureusement, si vous le souhaitez, pour un brunch en famille.

Merci de réserver directement auprès du café du MEG : 022/418 90 86.

Disponibilité dans la limite des places disponible.

Important : Veuillez noter que le billet de cinéma n’inclut pas le brunch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T11:00:00+02:00 – 2024-04-28T12:30:00+02:00

Praesens-Film AG