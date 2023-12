Le Réveil des Archives sonores #23: passage de disques par Luca Mazzaferri MEG Genève, 18 avril 2024 16:30, Genève.

Les disques joués lors de ce DJ Set sont issus du fond Marco Botta, acquis par le MEG en 2011. Ce fonds regroupe près de 5000 LPs (33 tours), publiés sur une multitude de labels à travers le monde et dont la majorité date des années 1960-70.

Les artistes sont invité-e-s à venir «digger» dans nos collections quelques heures avant leur set.

Le DJ-Set aux influences disco-groove-funk-soukous de Luca Mazzaferri dont la sélection soigneusement choisie parmi ses meilleures trouvailles du MEG, promet une fusion de sonorités envoûtantes et de rythmes entraînants. Ayant effectué son service civil au sein du département d’ethnomusicologie du MEG, il nous fera découvrir les pépites dénichées dans les Archives Internationales de Musique Populaire le temps d’une heure dans les jardins du musée. Préparez-vous à être transporté.e.s dans un univers de rythmes entraînants, issus des 5000 LP de la collection constituée par Marco Botta, mélomane avisé et passionné, conservée au Musée. Cette collection exceptionnelle présente un panorama exhaustif du milieu des musiques populaires, sur les cinq continents. Pour mettre en valeur l’acquisition de ces trésors discographiques, le MEG invite des artistes à partager avec le public, le temps d’une soirée, quelques morceaux choisis.

Fort de ses influences variées, du jazz, au funk et à la disco, le choix de Luca s’est principalement porté sur de la musique populaire qui témoigne de mélanges d’influences, à la fois hyper locale et à la fois riche d’influences internationales. Luca est également membre du groupe de psych-groove L’Osmose, dans lequel il officie au chant et aux synthés. Il partage aussi ses trouvailles musicales à Bongo Joe Records, en tant que disquaire et barman. Par ailleurs L’Osmose s’apprête à dévoiler son tout premier album en avril prochain sous la bannière du label genevois Stone Pixel Records.

