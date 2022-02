Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer

Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer, 3 décembre 2022, Cagnes-sur-Mer. Meeting hippique d’hiver Hippodrome Côte d’Azur 2, bd Kennedy Cagnes-sur-Mer

2022-12-03 – 2022-03-13 Hippodrome Côte d’Azur 2, bd Kennedy

Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes EUR 5 5 Meeting d’hiver du 03/12/2021 au 13/03/2022 ” Les Héros sont de retour” : 59 réunions de courses et de nombreuses animations qui offriront aux familles des journées riches en émotions. hippodrome.cotedazur@sport-vision.fr +33 4 92 02 44 44 https://hippodrome-cotedazur.fr/site/ Hippodrome Côte d’Azur 2, bd Kennedy Cagnes-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Autres Lieu Cagnes-sur-Mer Adresse Hippodrome Côte d'Azur 2, bd Kennedy Ville Cagnes-sur-Mer lieuville Hippodrome Côte d'Azur 2, bd Kennedy Cagnes-sur-Mer Departement Alpes-Maritimes

Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer 2022-12-03 was last modified: by Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 3 décembre 2022 Alpes-Maritimes Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes