Méditation guidée Cercle de femme #3 Oser sois-même & confiance en soi Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, vendredi 19 avril 2024.

Méditation guidée Cercle de femme #3 Oser sois-même & confiance en soi Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

✨ Cercle de femmes oser être soi-même & confiance en soi ✨

Vous êtes invitées par Mélanie Billard à vous joindre à notre Cercle de femmes oser être soi-même & confiance en soi, le Vendredi 19 avril, de 19h à 20h ‍ ‍

Programme

Dans un esprit de partage et d’échanges, nous explorerons ensemble nos intentions, nos espoirs et défis, tout en nous plongeant dans des exercices ludiques pour renforcer notre confiance en nous.

C’est une occasion unique de se connecter, de se soutenir mutuellement et de s’inspirer les unes les autres dans un environnement bienveillant et inclusif.

Préparez-vous à une soirée de croissance personnelle, d’émotions sincères et de rires partagés, entre femmes ‍ ‍

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux – partie terrasse – en devanture du bâtiment.

️ Réservez votre créneau en ligne

Tarif 15 € (à régler sur place, le jour J)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Méditation guidée Cercle de femme #3 Oser sois-même & confiance en soi Vernon a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération