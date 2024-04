Médiévales d’Harcourt (12ème édition) Harcourt, samedi 4 mai 2024.

Médiévales d’Harcourt (12ème édition) Harcourt Eure

Samedi

A vos marques, prêts, joutez ! En cette année olympique, vibrez au rythme de compétitions épiques et fantastiques tournois, combats, tirs à l’arc, lancer de haches… Mais aussi trollball, quidditch et autres performances chevaleresques… Préparez-vous à un week-end sportif et historique !

Le domaine d’Harcourt pense aussi aux plus jeunes! Des jeux et des animations spécialement conçus pour les enfants et les familles seront disponibles

• Parcours du petit chevalier et de jeux en bois

• Initiations aux pratiques médiévales (tir à l’arc, épée, taille de pierre..)

• Spectacles de baladins, jongleurs, acrobates et musiciens

Venez vivre un week-end de convivialité et d’amusement, où petits et grands pourront s’émerveiller et participer aux festivités. Revêtez vos plus belles tuniques et rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans l’époque des braves et des légendes.

Tarifs

10 € par adulte

6 € par enfant de 13 à 17 ans

5 € par enfant de 6 à 12 ans

Gratuit moins de 6 ans

Pass 2 jours 18€

Billetterie en ligne uniquement

Restauration sur place

Parkings gratuits

A vos marques, prêts, joutez ! En cette année olympique, vibrez au rythme de compétitions épiques et fantastiques tournois, combats, tirs à l’arc, lancer de haches… Mais aussi trollball, quidditch et autres performances chevaleresques… Préparez-vous à un week-end sportif et historique !

Le domaine d’Harcourt pense aussi aux plus jeunes! Des jeux et des animations spécialement conçus pour les enfants et les familles seront disponibles

• Parcours du petit chevalier et de jeux en bois

• Initiations aux pratiques médiévales (tir à l’arc, épée, taille de pierre..)

• Spectacles de baladins, jongleurs, acrobates et musiciens

Venez vivre un week-end de convivialité et d’amusement, où petits et grands pourront s’émerveiller et participer aux festivités. Revêtez vos plus belles tuniques et rejoignez-nous pour un voyage inoubliable dans l’époque des braves et des légendes.

Tarifs

10 € par adulte

6 € par enfant de 13 à 17 ans

5 € par enfant de 6 à 12 ans

Gratuit moins de 6 ans

Pass 2 jours 18€

Billetterie en ligne uniquement

Restauration sur place

Parkings gratuits .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie

L’événement Médiévales d’Harcourt (12ème édition) Harcourt a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Beaumont-le-Roger