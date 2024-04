Médiation en salle de l’exposition en cours Musée du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, samedi 18 mai 2024.

Médiation en salle de l’exposition en cours Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 23h30 Musée du Touquet-Paris-Plage Entrée libre, sans réservation

Venez découvrir plus de 140 ans d’histoire du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion à travers plus de 200 affiches présentées au sein de la villa Way side.

Profitez d’une rencontre au détour d’une salle avec nos médiatrices pour échanger autour des créations qui vous intriguent où vous posent question.

Musée du Touquet-Paris-Plage Avenue du château, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.letouquet-musee.com http://www.facebook.com/MuseeduTouquetParisPlage Niché dans la villa « Way Side » représentative de l’architecture des années 1920, le Musée du Touquet-Paris-Plage vous plonge dans l’art de la modernité, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours. La collection des peintres de l’École d’Étaples y côtoie les œuvres plus récentes d’artistes de la fin du XXème siècle. La collection permanente, fruit de donations diverses, d’acquisitions et de prêts de collectionneurs, s’ouvre également à l’art contemporain à travers ses expositions temporaires et ses partenariats.

© Musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard champion