Exposition : Le rôle de la résistance pendant la bataille de Normandie Médiathèque Vimoutiers, 1 décembre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Le rôle et les acteurs de la résistance du Pays d’Auge Ornais dans la lutte contre l’occupant et dans la bataille de Normandie

Pour rendre hommage aux hommes et aux femmes acteurs de la Résistance sur le secteur de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault, et transmettre le devoir de mémoire envers les jeunes générations, la Société Historique de Vimoutiers en Pays d’Auge présente une exposition itinérante dans quelques villes et village de cette CDC : Vimoutiers, Gacé, Echauffour, Le Merlerault.

Cette exposition dévoilera des documents souvent inédits, photos, témoignages des résistants et leurs actions..

Vendredi 2024-06-14 10:30:00 fin : 2024-09-22 17:00:00. .

Médiathèque Rue de Châtelet

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



The role of the Pays d’Auge Ornais resistance in the fight against the occupying forces and in the Battle of Normandy

To pay tribute to the men and women who took part in the Resistance in the CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault area, and to pass on the duty of remembrance to younger generations, the Société Historique de Vimoutiers en Pays d’Auge is presenting a travelling exhibition in a number of towns and villages in the CDC: Vimoutiers, Gacé, Echauffour and Le Merlerault.

The exhibition will showcase previously unpublished documents, photos and personal accounts of resistance fighters and their actions.

El papel y los actores de la Resistencia del Pays d’Auge Ornais en la lucha contra las fuerzas de ocupación y en la batalla de Normandía

Para rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon en la Resistencia en la zona del CDC de Vallées d’Auge y Merlerault, y transmitir el deber de memoria a las generaciones más jóvenes, la Société Historique de Vimoutiers en Pays d’Auge presenta una exposición itinerante en varias ciudades y pueblos del CDC: Vimoutiers, Gacé, Echauffour y Le Merlerault.

La exposición presentará documentos inéditos, fotos y testimonios de miembros de la Resistencia y de sus acciones.

Die Rolle und die Akteure des Widerstands im Pays d’Auge Ornais im Kampf gegen die Besatzer und in der Schlacht um die Normandie

Um die Männer und Frauen zu ehren, die im Gebiet der CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault am Widerstand beteiligt waren, und um die Pflicht zur Erinnerung an die jungen Generationen weiterzugeben, präsentiert die Société Historique de Vimoutiers en Pays d’Auge eine Wanderausstellung in einigen Städten und Dörfern dieser CDC: Vimoutiers, Gacé, Echauffour, Le Merlerault.

Diese Ausstellung wird oftmals unveröffentlichte Dokumente, Fotos und Zeugnisse der Widerstandskämpfer und ihrer Aktionen enthüllen.

