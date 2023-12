Speed booking Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 5 avril 2024 19:30, Bonneuil-Matours.

Bonneuil-Matours,Vienne

Qu’ils soient littéraires, musicaux ou cinématographiques, venez parler de vos coups de coeur du moment et convaincre quelqu’un de repartir avec. C’est votre soirée !

Adolescents dès 16 ans et adultes..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 20:30:00. .

Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945

Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Whether literary, musical or cinematic, come and talk about your current favorites and convince someone to take them away with you. It’s your evening!

Adolescents aged 16 and over and adults.

Ya sea literario, musical o cinematográfico, venga a hablar de sus favoritos del momento y convenza a alguien para que se los lleve. ¡Es tu noche!

Adolescentes a partir de 16 años y adultos.

Ob Literatur, Musik oder Filme – sprechen Sie über Ihre aktuellen Favoriten und überzeugen Sie jemanden, sie mit nach Hause zu nehmen. Das ist dein Abend!

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP