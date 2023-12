Speed booking Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours

Vienne Speed booking Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours, 5 avril 2024, Bonneuil-Matours. Speed booking Vendredi 5 avril 2024, 19h30 Médiathèque Maurice Fombeure Sur réservation Qu’ils soient littéraires, musicaux ou cinématographiques, venez parler de vos coups de coeur du moment et convaincre quelqu’un de repartir avec. C’est votre soirée !

Adolescents dès 16 ans et adultes. Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945, 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549850861 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00

2024-04-05T19:30:00+02:00 – 2024-04-05T20:30:00+02:00 StockSnap Détails Catégories d’Évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Lieu Médiathèque Maurice Fombeure Adresse Rue du 8 mai 1945, 86210 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours Departement Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours latitude longitude 46.681449;0.574268

Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/