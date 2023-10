Club de lecture bretonnant avec Gégé Gwenn Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau, 24 avril 2024, Plouguerneau.

Club de lecture bretonnant avec Gégé Gwenn Mercredi 24 avril 2024, 18h00 Médiathèque Les Trésors de Tolente Entrée libre

Avec Gégé Gwenn

En partenariat avec la médiathèque de Plouguerneau

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 37 13 75 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@plouguerneau.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

TAV Leon