Médiathèque Le Dôme Atelier CPIE Médiathèque Saint-Claude, mercredi 10 avril 2024.

Mercredi 10 avril à 14h

Comment faire ses semis ?

En ce début de printemps, venez poser vos questions sur la bonne manière de semer et de repiquer vos futures plantes.

Entre démonstration, expérimentation et échanges, vous trouverez lors de cet atelier toutes les réponses (ou presque).

Venez troquer vos graines et plants si vous en avez !

Tout public

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 16:00:00

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

