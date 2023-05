Heure du conte Médiathèque La Fabrique Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Heure du conte Médiathèque La Fabrique, 15 mai 2024, Livarot-Pays-d'Auge. Heure du conte Mercredi 15 mai 2024, 10h30 Médiathèque La Fabrique gratuit Viens écouter des histoires qui font rire ou qui font peur, des histoires magiques ou exotiques, des histoires pour s’émerveiller et pour grandir ! Médiathèque La Fabrique 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d’Auge Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados Normandie 02 31 61 88 18 https://www.mediatheque-livarot.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 618 818 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr »}] Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T10:30:00+02:00 – 2024-05-15T11:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque La Fabrique Adresse 20 rue Georges Leroy, Livarot 14140 Livarot- Pays d'Auge Ville Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados Age min 3 Age max 6

