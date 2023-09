La Boîte à bidouilles Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde La Boîte à bidouilles Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Eysines, 17 avril 2024, Eysines. La Boîte à bidouilles Mercredi 17 avril 2024, 16h00 Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau Gratuit, sur inscription Vous aimez plier, découper, colorier, peindre ? Papier, carton ou tissu… Les ateliers créatifs sont faits pour vous !

Si vous êtes friands d’activités manuelles, ne manquez pas les activités créatives de la médiathèque.

Elles sont proposées tout au long de l’année pour petits…et grands ! Médiathèque Jean Degoul – Centre culturel Le Plateau rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@eysines.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 84 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

travaux manuels création

