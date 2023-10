Un Manga, Une Pizza Rencontre autour des mangas Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Rencontre autour des mangas Vendredi 28 juin 2024, 18h30 Médiathèque François Mitterrand Sur réservation Venez présenter votre manga du moment autour d’une bonne part de pizza : l’occasion rêvée pour découvrir de nouvelles lectures à dévorer, pour les petits comme les plus grands. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 78 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

