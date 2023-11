Tournoi Mario Kart Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Tournoi Mario Kart Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 25 avril 2024, Villeurbanne. Tournoi Mario Kart Jeudi 25 avril 2024, 02h00 Médiathèque du Tonkin Avis aux amateurs de gaming ! La médiathèque organise un grand tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch. Affrontez-vous sur douze courses pour remporter le titre de meilleur pilote. Faites chauffer la gomme et venez vous amuser ! À partir de 8 ans. Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/tournoi-mario-kart-2/ »}] [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Kart_8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T02:00:00+02:00 – 2024-04-25T04:00:00+02:00

2024-04-25T02:00:00+02:00 – 2024-04-25T04:00:00+02:00 Cultures numériques Jeune public Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Médiathèque du Tonkin Adresse 2 bis promenade du Lys-Orangé Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 8 Lieu Ville Médiathèque du Tonkin Villeurbanne latitude longitude 45.776149;4.863567

Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/