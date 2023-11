Impression végétale Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Impression végétale Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 20 avril 2024, Villeurbanne. Impression végétale Samedi 20 avril 2024, 12h00 Médiathèque du Tonkin Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l’événement. Réalisez vos propres petites œuvres gravées à la pointe sèche, inspirées du monde végétal. Nous graverons sur film plastique transparent : nul besoin de savoir dessiner ! Un peu de technique et surtout beaucoup de plaisir et de bidouillage ! Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/atelier-gravure-impression-vegetale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Jeune public ados +10 ans

