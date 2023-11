Le prêt numérique et les ressources en ligne des médiathèques Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Le prêt numérique et les ressources en ligne des médiathèques

Mercredi 17 avril 2024, 08h00
Médiathèque du Tonkin
Villeurbanne

Sur inscription en cliquant ici. Ouverture des inscriptions 15 jours avant la date de l'événement.

Sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou liseuse, venez découvrir comment profiter au mieux de votre abonnement et emprunter des livres électroniques ou profiter des ressources en ligne, vidéo, audio, cours et même la presse, depuis chez vous.

Médiathèque du Tonkin
2 bis promenade du Lys-Orangé
Villeurbanne 69100

