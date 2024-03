MÉDÉRIC COLLIGNON JUS DE BOCSE LE TRITON Les Lilas, samedi 8 juin 2024.

MÉDÉRIC COLLIGNON JUS DE BOCSE JOUE SCOFIELD Samedi 8 juin, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

« Il a été l’un des guitaristes de la deuxième épopée électrique de Miles Davis. Des compositions du sideman ont été jouées par le trompettiste célèbre qui connaissait la valeur ajoutée d’inviter un inventeur comme lui. J’ai été chercher l’origine du guitariste pour comprendre son parcours et j’ai pu découvrir des premiers disques déjà très matures. On se balade sur les thèmes comme sur de la glace, les harmonies sont riches et permettent d’y coller le blues et des mélodies simples, le rythme est présent et mis en valeur par son génie compositionnel et son toucher exceptionnel. ‘ai puisé dans les créations de la fin des années 70 et début des années 80. La transition est incroyable, vous verrez : le jazz moderne et le jazz rock se suivent et se mêlent. Plus on avance, plus les bâtiments deviennent rectilignes, mais reflètent toujours la lumière. La musique de John Scofield se chante, se danse, se laisse déguster sans force : mélodies glissantes, le blues, les rythmes empruntés, les formes… Nous aurons un invité de marque ce soir, un saxophoniste incroyablement lyrique : Christophe Monniot. Avec lui, mes chemins ont toujours été clairsemé de beautés ! Alors, venez profiter de cette soirée ! » Médéric Collignon

