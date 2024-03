mean time to failure Espace le Carré Lille, vendredi 12 avril 2024.

mean time to failure Pour le printemps, l’Espace Le Carré confie cette nouvelle carte blanche aux artistes Wilfried Dsainbayonne et Paul Ralu qui ont invité Andréanne Béguin pour un commissariat partagé. 12 avril – 16 juin Espace le Carré Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T15:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:00:00+02:00

À partir de deux recherches que les artistes mènent, l’exposition mean time to failure est une exploration plastique du concept de maintenance. Prendre soin des objets est un fil tendu sans début, ni fin, banal et quotidien, les gestes d’une multitude d’inconnu.es. Une attention tout à la fois politique, sociologique, économique. Condition de la continuité, la maintenance vient éclairer nos relations aux choses, leur fragilité intrinsèque, leur matérialité. Chaque œuvre met en lumière un de ses aspects particuliers, des personnes qui dans l’ombre s’en chargent, à ses outils, en passant par ses interactions avec le vivant.

MEAN TIME TO FAILURE

Du 12 avril au 16 juin 2024

Avec : Xavier Antin – Pierlouis Clavel – Alix Delmas – Wilfried Dsainbayonne Léa Laforest – Raphaël Maman – Régis Perray – Paul Ralu – Léo Sudre – Zoé Tullen – Qingmei Yao

Commissariat : Andréanne Béguin, Wilfried Dsainbayonne et Paul Ralu

/// Autour de l’exposition

> Jeudi 11 avril à 19h : Vernissage en présence des artistes

> Mercredi 24 avril à 15h : Visite ludique en famille spécialement conçue pour les 6-12 ans ! Gratuit et sur réservation en écrivant à elc@mairie-lille.fr

> Samedi 18 mai à 15h : Visite ludique en famille spécialement conçue pour les 6-12 ans ! Gratuit et sur réservation en écrivant à elc@mairie-lille.fr

> Samedi 15 juin à 17h30 : Projection du documentaire Koolhaas Houselife aux Saisons Zéro / Monastère des Clarisses, Roubaix

> Tous les dimanches à 11h et 16h : Visites guidées gratuites et sans réservation

> Le reste de la programmation, bientôt sur nos réseaux !

/// Infos pratiques

Espace Le Carré

Du mercredi au samedi : 14h – 19h

Dimanche : 10h – 13h / 15h-18h

Renseignements et réservations 03 62 26 08 30 ou elc@mairie-lille.fr

Visites guidées gratuites pour les groupes sur rendez-vous.

Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 20 74 46 96 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Espace-Le-Carre [{« type »: « email », « value »: « elc@mairie-lille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://elc.lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0362260830 »}] [{« link »: « mailto:elc@mairie-lille.fr »}] Fort de rendez-vous réguliers, cette galerie d’art municipale située au cœur du Vieux-Lille vous invite à la découverte de l’art contemporain sous les formes les plus diverses : arts plastiques, design, graphisme, architecture, bande dessinée, stylisme…

Ses expositions souvent collectives, sont l’occasion d’explorer le travail d’artistes locaux, nationaux ou internationaux mais également d’œuvrer à la promotion de la création artistique émergente. Bus 9-10-14 arrêt Les Bateliers