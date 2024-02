Mc Solaar [COMPLET] La Nouvelle Vague Saint-Malo, samedi 13 avril 2024.

Mc Solaar [COMPLET] La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

MC SOLAAR

Pionnier du rap français dans les années 90, avec des tubes comme Caroline ou Bouge de là, MC Solaar est l’une des plus belles plumes de la scène francophone.

Avec son style particulier, poétique et ludique, il a véritablement démocratisé le mouvement rap en France, au côté d’artistes comme IAM (que nous accueillons également en 2024 !) ou le Suprême NTM.

Après de multiples distinctions, dont 5 victoires de la musique et de nombreux disques d’or, MC Solaar est de retour cette année avec le titre Tout se transforme, issu de la bande-originale du film Transformers.

Actuellement en préparation de son prochain album, MC Solaar passera à Saint-Malo pour cette nouvelle tournée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

