MAXWELL FARRINGTON MATT HOLUBOWSKI THEATRE DENIS Hyeres, vendredi 12 avril 2024.

MAXWELL FARINGTON & LE SUPERHOMARD (AUS/FR) Please, Wait… de Maxwell Farrington & Le SuperHomard est une fusion sublime de pop solaire et de musique classique. Né d’une collaboration étroite avec l’Opéra de Nancy, l’album offre des compositions généreuses et évoque une ode au voyage et à l’épicurisme moderne, en créant une expérience sensorielle profonde et envoûtante. MATT HOLUBOWSKI – CASon nouvel album Like Flowers on a Molten Lawn , est né d’un processus créatif intense et réfléchi. Résultat de 2 ans de travail, l’artiste nous dévoile ce nouvel opus qui mêle création artistique pure, arrangements riches et mélodies accrocheuses.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 21:00

THEATRE DENIS 12 COURS DE STRASBOURG 83400 Hyeres 83