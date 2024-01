JOGGING – Cie Qualité Street Espace Arbenn Maxent, 4 mai 2024, Maxent.

JOGGING – Cie Qualité Street Espace Arbenn Maxent Samedi 4 mai, 18h00

Début : 2024-05-04 18:00

Fin : 2024-05-04 19:00

Une écriture fine et engagée ; un spectacle aussi touchant qu'hilarant !

Un bunker protège une kyrielle de craqués prophétiques en jogging.

C’est une traversée du temps dans un voyage dystopique qui cavale à rebours.

À chaque changement de jogging, un nouveau personnage, ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent.

On court tous après la liberté, mais comment la rattraper ?

Et si on y arrive, de quoi serons-nous responsables ?

» S’ils ont choisi l’humour, l’ironie ou la révolte pour humeur, nos spectacles cultivent un goût évident pour l’engagement dans leurs textes, et font résonner une parole pleine de sens dans l’espace public. Ils provoquent le débat, soulèvent des questions profondes avec toute la finesse et l’humilité dont nous sommes capables, avec confiance dans l’intelligence et la sensibilité collective. » La cie Qualité Street

Espace Arbenn 35380 Maxent Maxent 35380 Ille-et-Vilaine