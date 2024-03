MATINEE PORTES OUVERTES LEAP DE SAUBRIGUES Saubrigues, mercredi 24 avril 2024.

MATINEE PORTES OUVERTES Présentation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social et visite du centre de formation Mercredi 24 avril, 10h00 LEAP DE SAUBRIGUES Sur inscription au 0558779087

Présentation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social et visite du centre de formation et de ses plateaux techniques (salle de soins, simulateur de vieillissement, cuisine pédagogique)

De 10h à 12h

Financement total de la formation par le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

www.lyceedesaubrigues.fr

LEAP DE SAUBRIGUES 11 ROUTE DES MOTTES 40230 SAUBRIGUES Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

DEAES aide à domicile