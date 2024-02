MATINÉE JEUX LUDOSPACE Piriac-sur-Mer, samedi 17 février 2024.

MATINÉE JEUX LUDOSPACE Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Une matinée jeux Ludospace est organisée à la ludothèque de l’Equip’âges, l’occasion de découvrir des jeux de société et de partager un moment de bonne humeur.

Pour enfants, Ados et adultes

Gratuit et entrée libre.

Réservation conseillée par mail pej.mairie@piriac-sur-mer.fr .

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Place Paul Vince

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire pej.mairie@piriac-sur-mer.fr

