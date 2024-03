Mathilde Poncet Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, mercredi 3 avril 2024.

Mathilde Poncet Rencontre-atelier Mercredi 3 avril, 10h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50

Illustratrice

Rencontre-atelier dans le cadre de la Fête du livre jeunesse d’Albi du 2 au 6 avril en sa présence et en partenariat avec l’association Dikelitu.

Plonge dans les paysages sauvages et enchanteurs de Mathilde Poncet ! Au programme : une rencontre chaleureuse avec l’artiste, suivie d’un atelier ludique inspiré par son célèbre album La peau du lynx. Chaque petit artiste en herbe aura l’opportunité de donner vie à son animal fantastique, en le parant d’un « manteau de paysage » tout droit sorti de son imagination. Et ce n’est pas tout ! Participe à la confection d’une grande guirlande collective pour imprégner la médiathèque de la magie des dessins de cette illustratrice.

À partir de 7 ans.

Médiathèque d'Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit