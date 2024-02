MATHIEU BOOGAERTS CABARET VAUBAN Brest, samedi 23 novembre 2024.

C’est l’histoire d’un chansonnier français, il écrit, compose et chante depuis plus de 20 ans en France… à des francophones.Après s’être installé à Londres, il trouvait frustrant que les anglais ne pourraient jamais entendre, comprendre ce qu’il aurait à leur chanter ! Ce n’était pas possible, il devait faire quelque chose…Il va alors jouer de cette situation, et oser tenter l’expérience de formuler ses sentiments non plus dans sa langue maternelle, mais dans la langue locale. Réussir à s’approprier ce langage, à la fois si proche et si différent, incarner ces mots exotiques, les faire sonner, vibrer dans sa bouche d’étranger… telle fut son idée.Le répertoire terminé, il s’est donc hâté de faire le petit tour des clubs Londoniens, à la recherche d’oreilles curieuses, mais a aussi enregistré, fixé sur disque ses chansons “françaises”…en anglais.Pouvoir enfin faire ce lien qui lui manquait tant.

Tarif : 23.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29