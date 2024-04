Match des légendes Caen, samedi 8 juin 2024.

Le 8 juin 2024, le Club des Internationaux de Football s’associe à la commémoration du 80ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie en célébrant les anciens combattants par l’organisation d’une rencontre entre L’Équipe de France des légendes, composée d’anciens joueurs internationaux et d’anciens joueurs prestigieux du Stade Malherbe Caen.

Une rencontre qui se déroulera sur la pelouse du stade Michel d’Ornano à 20h00 et où l’on retrouvera notamment les joueurs les plus capés du club Nicolas Seube, Anthony Deroin, Jérémy Sorbon, Cédric Hengbart ou encore Cyrille Watier. Les anciennes gloires des rouge et bleu seront opposées à celle de l’Équipe de France parmi lesquels Claude Makélélé, Franck Leboeuf, Emmanuel Petit ou encore Grégory Coupet.

Le SMC | Stade Malherbe Caen et la Ville de Caen sont fiers d’être associés à cet événement qui verra l’ensemble des bénéfices reversés à l’association Le Bleuet De France .

N’attendez plus pour réserver vos places !

Boulevard Georges Pompidou

Caen 14000 Calvados Normandie

