MASTERCLASS de tuba, euphonium Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Limoges, vendredi 29 mars 2024.

MASTERCLASS de tuba, euphonium animée par Christine ROLLAND 29 et 30 mars Conservatoire à rayonnement régional de Limoges Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:15:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:30:00+01:00

MASTERCLASS animée par Christine ROLLAND, Euphoniumiste

Vendredi 29 mars de 18h00 à 20h15

Auditorium du conservatoire

ouverte aux auditeurs libres

samedi 30 mars de 16h30 à 17h30, l’auditorium accueillera également la restitution de la rencontre de tubas des CRD de Châteauroux et CRR de Limoges

Concert en accés libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Christine Rolland est une musicienne curieuse, dynamique et passionnée par la musique d’ensemble. Originaire du Sud-Ardèche, elle apprend la musique dans sa région natale avant de rejoindre le conservatoire de Lyon puis, en 2014, le CNSM de Paris dans la classe de saxhorn/euphonium de Philippe Fritsch et Jean-Luc Petiprez. Elle y obtient en 2019 son master mention très bien à l’unanimité avec félicitations du jury ainsi que son diplôme d’Etat de professeur.

Depuis 2014, elle est amenée à se produire avec des orchestres tels que l’Orchestre philharmonique de Radio France, l’orchestre de l’Opéra national de Paris, L’Opéra orchestre national de Montpellier, l’Orchestre national de Lille. En 2019 elle intègre la Musique de l’Air de Paris au pupitre de saxhorn alto puis de saxhorn/euphonium. Elle est également euphonium solo du Paris Brass Band, multiple champion de France et vice-champion d’Europe de sa discipline en 2019.

En 2022 elle obtient le 2e prix du concours de tuba de Paris ainsi que le prix Poullot pour la meilleure interprétation de la pièce Couleurs en mouvements de James Moreau.

Christine Rolland enseigne l’euphonium, le saxhorn et le tuba au conservatoire de Malakoff où elle dirige également les orchestres. Elle porte une attention particulière à la pédagogie, au développement de son instrument, à l’accès à la culture pour tous. C’est ainsi qu’elle a créé en 2021 en Ardèche, avec des amis, l’Académie de cuivres et le festival Viva’Cuivres.

Conservatoire à rayonnement régional de Limoges 9 rue Fitz-James, Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#tuba #euphonium

©Anne Bied