Masterclass Conférence sur le Chant Saturé – session avril 2024 Magic Hall Rennes, mercredi 17 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-17 20:00

Fin : 2024-04-17 22:00

Plus qu’une simple voix éraillée, naturellement ou non, le chant saturé est une véritable technique à part entière. Elle est présente dans tous les styles musicaux, du jazz au hard-core en passant par les chants ethniques.

Dans cette masterclass-conférence, vous découvrirez les mécanismes du chant saturé, les différentes saturations et des conseils pour préserver et travailler votre voix sans danger.

Quelques expérimentations et exercices vocaux seront également proposés aux participants.

La masterclass est ouverte à 15 personnes maximum.

Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/102db/evenements/masterclass-conference-chant-sature-1

Accueil à partir de 20h au Magic Hall, 17 rue de la Quintaine, 35000 Rennes.

Début de la masterclass à 20H15. Elle durera environ 1H30 avec un temps d’échange questions réponses à la fin.

Intervenante : Laetitia Jéhanno, professeur de technique vocale et chanteuse professionnelle aux multiples facettes (chanson, métal, rock)

www.laetitiajehanno.com

Magic Hall 17 rue de la quintaine, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine