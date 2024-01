MASTER CLASS WU-TAO Mont Lozère et Goulet, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27 16:30:00

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire. Nous allons jouer avec notre souffle comme on joue de la musique, apprivoiser notre respiration, varier les rythmes et les volumes… Ça va groover !

Pratiquer le WUTAO c’est onduler, inspirer, expirer, se déployer intégralement. Peu à peu… le mouvement devient danse. Le geste devient sentiment. L’âme du corps s’éveille

Par Judith Basset.

Dès 16 ans. Durée : 2h. Prix : 5€.

Infos et inscriptions : www.festivaldolt.org

EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie contact@festivaldolt.org



