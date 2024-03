Master Class cuivres et percussions EMIG Montmorillon, samedi 27 avril 2024.

Master Class cuivres et percussions EMIG Montmorillon Vienne

Venez parfaire votre pratique d’instruments de musique

Travail individuel et par pupitre avec les intervenants, travail sur des morceaux d’ensemble et mini-concert terminal de restitution.

Ouvert à tous les musiciens avec plus de 3 ans de pratique (cuivres, percussions et clavier) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

EMIG 2 place du vieux marché montmorillon

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine emig.valdegartempe@gmail.com

