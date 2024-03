Massilia Unity Festival Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

Massilia Unity Festival Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 20 avril avec Massilia Unity Festival.

Au programme de la soirée



• PUISSANCE NORD

[Rap]

La Puissance Nord, le groupe de RaP indépendant emblématique de Marseille. Originaire de la Busserine et des Oliviers, ces deux artistes FAHAR & AS ne cessent de faire bouger les foules.

Sur scène depuis plus de 20 ans maintenant, ils sortent 5 albums et mixtapes “QUARTIER NORD-MAL”en 2000 , “AVERTISSEMENT” en 2003, courant 2007 la miX-Tape “TOUT PRENDRE ” avec le Tube éponyme “ON VEUT TOUT PRENDRE”, “CARTE BLANCHE” en 2010, et le dernier en date l’album “EVASION” en 2015.



Ils ont collaboré durant leur carrière avec de grands artistes français et internationaux ; Alonzo et Soprano, JuL, Le Rat Luciano de la FOnky familY, Ghost Dog, Fanny J artiste de zouk, Koly du groupe SAF SAP et aussi les avant-premières de SnOOp Dog, Method Man, Red Man et bien d’autres.



• GANG JAH MIND

[Roots Raï Reggae]

Gang Jah Mind nait à Marseille en 1993 et ce groupe possède toujours une identité unique dans le monde de la musique Reggae. Les voix de ses 3 chanteuses donnent le frisson et émeuvent toujours autant.



Avant même que Fouziha, Sabrina et Sophia ne commencent à chanter, le lien spirituel avec le public s’installe immédiatement et chacun sent ce que le groupe revendique et en quoi il détonne dans un monde qui banalise violence, xénophobie, repli sur soi et sexisme. Le groupe porte son caractère profondément subversif dans sa musique mais aussi dans les symboles qu’il entraine parfois involontairement dans son sillage. En effet ce sont des femmes magrébines qui chantent, le groupe est issu de classes sociales populaires des quartiers pauvres du nord la ville et il aborde des thèmes de manière directe avec le courage et la vigueur dont on sait dotées les femmes d’origine algérienne si revêches à la soumission et à l’obéissance contrainte.



Gang Jah Mind c’est plusieurs centaines de concerts mais seulement 2 albums et un Ep, seulement car ils représentaient juste leur idée de la perfection au moment de leur création. Cependant aujourd’hui et en pleine maturité artistique le groupe veut prendre une nouvelle dimension et partager sa vision du monde car ce dernier en a le plus grand des besoins.



• TOKO BLAZE

[Hip-hop / Reggae]

Toko Blaze c’est 30 ans d’errance musicale ornée de belles rencontres artistiques, de collaborations musicales originales et d’apparitions scéniques et discographiques improbables.



Urban griot de la cité de Phocée, c’est à Marseille, dans les sound systems que Toko Blaze a fait ses armes. Initié la tchatche par le Massilia Sound System, Toko a démarré sa carrière en 1990 dans le groupe Black Lions. Son blaze ne tarde pas à se distinguer de celui des Black Lions, puis s’en détache. L’aventure solo démarre…



À cheval sur le skank, la rime en verbe et le poing bien levé, Toko ne cesse d’innover et marquer à travers ses lyrics son attachement à ses deux cultures africaine et française. Sa musique ose mêler de multiples influences pour un rendu qui se pose comme une fusion de la musique populaire des quartiers cosmopolites de Marseille.



Insoumis à la parole facile et aux propos démagogues, Toko Blaze ose tirer les sonnettes d’alarme, dénoncer certaines aberrations du monde et pointer du doigt ce qui l’exaspère. Ce qui lui vaut d’être censuré par les diffuseurs locaux.



Pourtant, c’est par la musique qu’il trouve sa place. Quelque part entre la France et l’Afrique, la terre rouge et le bitume. Citoyen du monde, il nous livre par son écriture, sa vision de la double identité franco-africaine et prouve encore plus que la parole n’a pas de frontière.



• AL IMAN STAFF



• LANSKY NAMEK

[Rap]

LANSKY NAMEK est une artiste du centre ville de Marseille. Elle oscille entre Rap puriste, alernatif, thématique profonde en fusionnant trap, punk, métal et soul . C’est une artiste hip hop complète qui évolue aussi dans d’autres disciplines comme le beatmaking , ou le Graffiti . Elle est aussi la productrice du projet réunissant la scène marseillaise nommée MASSILIA UNITY.



• RAGER

RAGER est un MC du collectif AKOLYTS, qui pratique l’écriture depuis 1997.



• LAU RINHA

[Rap]

Lau Rinha est une artiste complète. Auteure-interprète, elle est basée à Marseille. Elle navigue dans l’univers hiphop depuis bien longtemps, de par sa pratique du breakdance, à laquelle s’est ajouté le rap, comme une évidence.



Elle débute le rap en 2015 en s’essayant aux freestyles. Sa pratique du breakdance au sein de Marginalz Crew depuis 2011, lui a permis de baigner dans cette culture, de voyager et de faire des connexions internationales donnant parfois lieu à des featuring. Sa présence féminine et son aura sur la scène hiphop est vite remarquée.



Lau Rinha sort un premier EP Intro en 2017 et un nouveau projet SAFRAN en Mai 2019, un voyage musical entre Marseille, le Brésil et le Maroc. Pour 2020, Lau Rinha se met au défi de sortir un projet de 3 titres par saison avec des couleurs et des univers respectifs Les 4 Saisons de Lau Rinha . Elle continue en 2021 en sortant des singles, des clips avant de démarrer 2022 avec une série de sons intitulée EAUX , mêlant musique et danse.



En février 2023, Lau Rinha présente son nouvel EP Marée Haute , 6 morceaux inédits, à la fois intimistes et entraînants. On y trouve de vrais pépites de RAP où kickage et rimes sont au rendez-vous, aux côtés des sons très mélodieux et Cloudy, qui donne un ensemble puissant, touchant et authentique.



• MAZEN

[Rap]

Rappeur français issu de Marseille et membre du groupe Zbatata. En solo Mazen compte trois projets à son actif, les EP’s Petit deviendra grand, Jusqu’ici tout va bien et Drôle de parcours paru en 2021.



• SIKKI7

[Rap Alternatif]

Originaire du Sénégal, Sikki a la musique dans le sang étant issu d’une famille de griots. Réfugié en France à l’âge de 17 ans et désormais basé à Marseille, sa musique lui permet d’extérioriser son passé mouvementé.



Son nom s’inspire de ‘Battling Siki’, premier Africain champion du monde de boxe, tout en jouant sur le terme “Siggil” en wolof qui signifie ‘Relève la tête !’.



Sikki propose un rap alternatif percutant et mélodique, influencé par des artistes tels que Luidji, XXXTentacion ou encore Josman. Il manie son style entre égotrip et mélancolie qu’il expose sur des flows modernes portés par des sonorités indie et post-punk.



En 2023, Sikki sort son premier EP “Rodéo” avant d’enchaîner les scènes locales.



Vainqueur du 4.2.2 à l’Affranchi et finaliste du concours Road Trap, il fait la première partie de Puissance Nord, se produit au tremplin du Delta Festival et clôture le Festival Hip Hop Non Stop.



• SOUYE



• DJ RIDDLE



• DJ CALI 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Massilia Unity Festival Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-18 par Ville de Marseille