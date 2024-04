Massilia Unity Festival Le Molotov Marseille, samedi 20 avril 2024.

Massilia Unity Festival ♫RAP♫ Samedi 20 avril, 19h30 Le Molotov 10€

Le Massilia Unity Festival met à votre disposition le lieu La Dar et le Molotov pour le premier et second jours de son Festival.

Massilia Unity diffuse par le biais de concert, des artistes locaux avec l’intention de promouvoir les arts urbains.

Les objectifs principaux :

– Mettre en avant les jeunes talents accompagnés de chanteurs et de groupes reconnus tous issus de Marseille. Ainsi que de permettre le financement de concerts et de projets plus élevés.

– Grâce aux financements, des actions seront menées dans le but d’aider à la réinsertion sociale de mineurs incarcérés ou dans une grande précarité par la musique.

– Production d’une mixtape avec plus de 60 artistes et collaborateurs.

en accord avec Kintflosh nous vous présentons :

Pour la première journée :

Tatou – DJ Djel – Lalao – Roméo – Flex – Béné Fils – Sis’ya – Dilome – Kelevra – Outab – Maze – Celo – Kalash l’Afro

Lieu : La dar (127 rue d’Aubagne 13006)

Horaires : 19h-00h30

Prix libre

Sans CB

———————————————————-

Pour le second jour Massilia Unity met a disposition la salle du Molotov pour vous présenter :

DJ Cali – Dexter – Sikki7 – Lau Rinha – Mazen – Lansky Namek – Al Iman Staff – Puissance Nord – Toko Blaze – Gang Jah Mind – Dj Riddle

Lieu : Le Molotov (3 Pl Paul Cézanne 13006)

Horaires : 19h30-2h00

Prix : 10 €

Sans CB

_____________________________________________________________

