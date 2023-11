SALMO TREK 2024 Massif du Néouvielle Saint-Lary-Soulan, 29 juin 2024, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous dans le massif de Néouvielle, au cœur des Pyrénées, pour une aventure extrême, pour une expérience inédite : La Salmo Trek, une compétition FFPS hors-norme de pêche des salmonidés aux leurres ou à la mouche en haute montage et en autosuffisance !.

2024-06-29 fin : 2024-06-30 . .

Massif du Néouvielle SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet us in the Néouvielle massif, in the heart of the Pyrenees, for an extreme adventure, for an unprecedented experience: the Salmo Trek, an extraordinary FFPS competition to fish for salmonids with lures or flies in high mountings and in self-sufficiency!

Únase a nosotros en el macizo de Néouvielle, en el corazón de los Pirineos, para una aventura extrema, para una experiencia sin precedentes: el Salmo Trek, ¡una extraordinaria competición FFPS de pesca de salmónidos con señuelos o moscas en monte alto y en autosuficiencia!

Wir treffen uns im Néouvielle-Massiv, im Herzen der Pyrenäen, zu einem extremen Abenteuer, zu einer noch nie dagewesenen Erfahrung: Der Salmo Trek, ein außergewöhnlicher FFPS-Wettbewerb für Salmonidenfischerei mit Köder oder Fliege in hoher Montage und Selbstversorgung!

