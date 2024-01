Exposition canine internationale de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues, samedi 20 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Organisée par la Société Canine Midi Côte d’Azur (SMCA).

Sous La Halle de Martigues, gratuit.

L’exposition a pour objet de mieux faire connaître le chien de race pure, d’encourager et de favoriser le développement du sport canin dans la Région PACA.

Samedi 20 avril 2024 : Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB).

Dimanche 21 avril 2024 : CACS : Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard.



Les juges attribueront des qualificatifs aux chiens jugés les plus proches du standard de leur race et classeront les sujets selon leurs qualités morphologiques :

– Désignation du meilleur chien de race, de groupe et de l’exposition.

– Désignation du meilleur jeune chien, du meilleur champion, du meilleur puppy, du meilleur baby, du meilleur vétéran.

– Désignation de la meilleure paire, du meilleur couple, de la meilleure meute et des meilleurs lot d’affixe et lot de reproducteur.

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur president@scmca.com



